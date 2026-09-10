Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Clariant legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 10,47 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 10,54 CHF. Mit einem Wert von 10,39 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 230'860 Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 68,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,699 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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