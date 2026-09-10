Clariant Aktie News: Clariant verbilligt sich am Mittag

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,33 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,39 CHF. Bisher wurden via SIX SX 71'491 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,04 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2026. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 6,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 39,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,433 CHF je Clariant-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,699 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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