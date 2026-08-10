Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,01 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,01 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 177'861 Clariant-Aktien.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 10,15 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 37,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,428 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,687 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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