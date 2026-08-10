Clariant Aktie News: Clariant verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 9,88 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 9,88 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,10 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399'032 Stück gehandelt.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,15 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 37,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,428 CHF belaufen. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,687 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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