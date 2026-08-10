Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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10.08.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Clariant gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 9,95 CHF.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 9,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'540 Punkten liegt. Bei 9,90 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 344'969 Clariant-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,15 CHF. 2,01 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,61 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,428 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,687 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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