Clariant Aktie News: Clariant auf rotem Terrain

Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1.3 Prozent auf 15.13 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'580 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 14.97 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15.57 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 529'542 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 1.15 CHF je Aktie aus.

Die Clariant AG ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien. Zum Portfolio gehören Farben, Oberflächenstrukturen und Veredelungschemikalien. Seit seiner Gründung legt Clariant den Fokus auf kontinuierliche Expansion und beliefert mit seinen Produkten fast ausschliesslich weiterverarbeitende Industrien, darunter die Branchen Automobil, Bau, Elektronik, Kunststoff, Pflanzenschutz, Pharma und Waschmittel.

Redaktion finanzen.net