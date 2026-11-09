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09.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant fällt am Montagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 10,52 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 10,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Clariant-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,50 CHF aus. Bei 10,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20'879 Clariant-Aktien.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 CHF. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Clariant am 23.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 CHF je Clariant-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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