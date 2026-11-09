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09.11.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant fällt am Montagnachmittag

Clariant Aktie News: Clariant fällt am Montagnachmittag

Die Aktie von Clariant gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,67 CHF.

Clariant
10.65 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,67 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,50 CHF. Bei 10,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101'666 Clariant-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,47 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 71,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,430 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,661 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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