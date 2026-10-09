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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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09.10.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagnachmittag in Grün

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von Clariant gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,30 CHF zu.

Clariant
10.33 CHF 1.21%
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Das Papier von Clariant konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 10,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,40 CHF an. Bei 10,34 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 84'570 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,690 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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