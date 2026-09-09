Clariant Aktie News: Clariant verteidigt Stellung am Vormittag

Im SIX SX-Handel kam die Clariant-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,59 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'735 Punkten steht. Die Clariant-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,59 CHF. In der Spitze büsste die Clariant-Aktie bis auf 10,54 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'447 Clariant-Aktien.

Bei 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 41,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,433 CHF. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,698 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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