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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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09.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochnachmittag in Rot

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Clariant. Zuletzt ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 10,47 CHF.

Clariant
10.39 CHF -1.72%
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Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,47 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'585 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,47 CHF. Bei 10,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'550 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 68,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF je Aktie ausschütten. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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