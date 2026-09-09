Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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09.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,53 CHF.
Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 10,53 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie sank bis auf 10,52 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,54 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 42'443 Clariant-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,698 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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