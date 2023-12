Clariant Aktie News: Clariant am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,81 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'465 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clariant-Aktie bisher bei 12,81 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 12,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236'016 Clariant-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 12,07 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Kursverlust von 5,78 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Clariant liess sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,91 Prozent auf 1'200,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1'262,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Clariant dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,821 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch