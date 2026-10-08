Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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08.10.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant gibt am Donnerstagmittag nach
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 10,21 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 10,21 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 10,18 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,29 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 50'258 Clariant-Aktien den Besitzer.
Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,432 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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