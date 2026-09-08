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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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08.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag nahe Vortagesschluss

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Clariant zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Clariant-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,49 CHF an der Tafel.

Clariant
10.48 CHF 0.00%
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Im SIX SX-Handel kam die Clariant-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,49 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,49 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,44 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,44 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'650 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Gewinne von 5,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 40,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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