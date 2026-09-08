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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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08.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Nachmittag stärker

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Clariant zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Clariant
10.58 CHF 0.88%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,56 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,62 CHF an. Bei 10,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 87'541 Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 41,22 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CHF ausgeschüttet werden. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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