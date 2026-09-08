Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Clariant konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 10,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,59 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,44 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52'002 Clariant-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,22 Prozent Luft nach unten.

Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,698 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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