Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Clariant konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 10,56 CHF.
Das Papier von Clariant konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 10,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,59 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,44 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52'002 Clariant-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,22 Prozent Luft nach unten.
Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,698 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
12:29
|Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:29
|Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.