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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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07.10.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant gibt am Nachmittag nach

Clariant Aktie News: Clariant gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 10,35 CHF ab.

Clariant
10.26 CHF -3.03%
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Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 10,35 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'504 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,29 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 190'600 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,432 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’187.19 19.29 SYBDXU
Long 12’889.54 13.65 BSUBWU
Long 12’341.78 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Clariant am 07.10.2026

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