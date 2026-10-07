Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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07.10.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 10,52 CHF.
Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,52 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'517 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,45 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,60 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 85'303 Aktien.
Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 4,94 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Abschläge von 40,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,432 CHF belaufen. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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