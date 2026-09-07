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07.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 10,52 CHF abwärts.

Clariant
10.49 CHF -0.60%
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Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'098 Punkten steht. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,44 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 67'851 Clariant-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 4,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 40,99 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,433 CHF. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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