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07.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Mittag ins Minus

Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Clariant. Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 10,50 CHF.

Clariant
10.44 CHF -1.04%
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Die Clariant-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 10,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'063 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,44 CHF. Bei 10,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16'329 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 4,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,88 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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