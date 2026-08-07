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07.08.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag in Rot

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von Clariant gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,99 CHF ab.

Clariant
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Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 9,99 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'502 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,99 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'760 Clariant-Aktien.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 10,08 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,95 Prozent. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,428 CHF. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 0,687 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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