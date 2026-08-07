Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,03 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,08 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,00 CHF. Bisher wurden heute 377'925 Clariant-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,08 CHF) erklomm das Papier am 07.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 0,50 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,428 CHF. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,687 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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