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07.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Clariant. Kaum Ausschläge verzeichnete die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 10,00 CHF.

Clariant
10.06 CHF 1.28%
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Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Clariant-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 10,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Clariant-Aktie sogar auf 10,08 CHF. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 9,93 CHF. Bei 10,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 153'651 Aktien.

Bei 10,08 CHF erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,428 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,687 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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