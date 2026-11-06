Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Kursabschlägen

Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,38 CHF nach. Bei 10,59 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 257'011 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 3,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,420 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Clariant die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,663 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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