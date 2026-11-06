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06.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Mittag ins Minus
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,57 CHF.
Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 10,57 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Clariant-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,38 CHF aus. Bei 10,59 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 105'790 Stück.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 4,45 Prozent zulegen. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 41,27 Prozent sinken.
Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,420 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,663 CHF je Clariant-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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