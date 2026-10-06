Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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06.10.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clariant. Zuletzt ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 10,47 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,47 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Bei 10,44 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 3'835 Stück.
Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 5,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 68,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,434 CHF. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.
Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Am 03.11.2027 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,699 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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