Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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06.10.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,61 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 10,61 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Die Clariant-Aktie sank bis auf 10,44 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,64 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96'461 Clariant-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,04 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 4,05 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 70,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,698 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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