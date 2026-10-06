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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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06.10.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant macht am Dienstagmittag Boden gut

Clariant Aktie News: Clariant macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,66 CHF.

Clariant
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Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,66 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 52'496 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 41,77 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,432 CHF aus. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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