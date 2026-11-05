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05.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Clariant-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 10,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 10,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'230 Punkten tendiert. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,86 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,57 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95'287 Clariant-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 73,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,420 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,920 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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