Clariant Aktie News: Clariant zieht am Montagvormittag an

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 10,69 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,78 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'373 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,434 CHF ausgeschüttet werden. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,703 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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