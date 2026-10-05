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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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05.10.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag mit Kursplus

Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Clariant. Zuletzt wies die Clariant-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,59 CHF nach oben.

Clariant
10.58 CHF 0.12%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,59 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,78 CHF. Bei 10,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 34'833 Clariant-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,04 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2026. Mit einem Zuwachs von 4,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,434 CHF belaufen. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,703 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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