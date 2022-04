Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich stärker

Die Clariant-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 16.34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'729 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 16.44 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16.25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'005 Stück gehandelt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 1.15 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Clariant AG ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien. Zum Portfolio gehören Farben, Oberflächenstrukturen und Veredelungschemikalien. Seit seiner Gründung legt Clariant den Fokus auf kontinuierliche Expansion und beliefert mit seinen Produkten fast ausschliesslich weiterverarbeitende Industrien, darunter die Branchen Automobil, Bau, Elektronik, Kunststoff, Pflanzenschutz, Pharma und Waschmittel.

Redaktion finanzen.ch