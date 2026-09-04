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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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04.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant büsst am Vormittag ein

Clariant Aktie News: Clariant büsst am Vormittag ein

Die Aktie von Clariant gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 10,54 CHF abwärts.

Clariant
10.50 CHF -1.60%
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Die Clariant-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 10,54 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,52 CHF. Mit einem Wert von 10,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'313 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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