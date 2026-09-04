Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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04.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 10,50 CHF nach.
Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'218 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,49 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'340 Clariant-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,14 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 40,88 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,433 CHF belaufen. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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