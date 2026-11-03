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03.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 10,29 CHF ab.
Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 10,29 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie sank bis auf 9,82 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 156'404 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 39,68 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Clariant.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,672 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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