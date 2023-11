Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag im Plus

Die Clariant-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 13,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 13,59 CHF. Bei 13,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 437'823 Clariant-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,50 CHF) erklomm das Papier am 14.11.2022. Mit einem Zuwachs von 22,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,07 CHF am 26.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Am 05.05.2023 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1'312,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1'262,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Clariant-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.02.2025.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,818 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch