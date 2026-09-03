Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,76 CHF nach. Bei 10,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'174 Clariant-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 2,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 42,31 Prozent Luft nach unten.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 CHF belaufen. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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