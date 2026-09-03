Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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03.09.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 10,59 CHF.
Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 10,59 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten realisiert. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,56 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,80 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 128'825 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,25 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,698 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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