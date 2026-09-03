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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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03.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagmittag im Minus

Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,66 CHF abwärts.

Clariant
10.68 CHF -0.28%
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Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 10,66 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. In der Spitze büsste die Clariant-Aktie bis auf 10,61 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73'960 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 3,56 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,77 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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