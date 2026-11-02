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02.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Clariant. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Clariant-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 10,15 CHF.
Mit einem Kurs von 10,15 CHF zeigte sich die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,26 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,13 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,24 CHF. Bisher wurden heute 65'676 Clariant-Aktien gehandelt.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,432 CHF je Clariant-Aktie. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,672 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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