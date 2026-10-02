Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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02.10.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 10,62 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 10,62 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 10,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,73 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 100'155 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,434 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,705 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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