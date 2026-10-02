Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag gesucht

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,85 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,73 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 69'842 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 4,15 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 70,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,434 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,705 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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