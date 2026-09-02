Clariant Aktie News: Clariant verteidigt am Vormittag Tendenz

Mit einem Kurs von 10,61 CHF zeigte sich die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'145 Punkten steht. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,66 CHF zu. Bei 10,57 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,57 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 10'974 Stück.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 3,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet