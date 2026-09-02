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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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02.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Clariant zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,69 CHF.

Clariant
10.75 CHF 2.63%
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Um 12:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,69 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 10,77 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,57 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 75'884 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 72,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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