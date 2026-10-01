Clariant Aktie News: Clariant fällt am Donnerstagvormittag

Die Clariant-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 10,53 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,53 CHF. Bei 10,56 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'695 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 4,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,434 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,705 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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