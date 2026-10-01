Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant fällt am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 10,53 CHF.
Die Clariant-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 10,53 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,53 CHF. Bei 10,56 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'695 Clariant-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 4,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,434 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,705 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor einem Jahr verdient
Clariant-Aktie fest: Konzern liefert Katalysatorsystem für Grossanlage in China
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
16:29
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Clariant Aktie News: Clariant verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Clariant Aktie News: Clariant fällt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.