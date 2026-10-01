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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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01.10.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag im Minus

Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 10,52 CHF ab.

Clariant
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Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 10,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'393 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,49 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,56 CHF. Zuletzt wechselten 111'588 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF an. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 69,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,705 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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