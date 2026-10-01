Clariant Aktie News: Clariant verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,53 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Bei 10,49 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,56 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 70'460 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 4,62 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach unten.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,434 CHF belaufen. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,705 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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