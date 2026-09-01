Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Clariant legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 10,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clariant-Aktie bisher bei 10,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,84 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'358 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 1,09 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,16 Prozent.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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