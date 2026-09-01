Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’242 -0.3%  SPI 20’044 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’079 -0.7%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 6’390 -0.5%  Gold 4’377 -1.6%  Bitcoin 63’124 -0.6%  Dollar 0.8103 0.3%  Öl 92.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Air-Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
Vaudoise-Aktie im Plus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Suche...
Plus500 Depot

Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 10,92 CHF.

Clariant
10.72 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Clariant legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 10,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clariant-Aktie bisher bei 10,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,84 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'358 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 1,09 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,16 Prozent.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Clariant AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten