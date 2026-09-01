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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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01.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Clariant Aktie News: Clariant wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 10,54 CHF.

Clariant
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Die Clariant-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 10,54 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,54 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,84 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 268'262 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 4,74 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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